        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        İmaj Altyapı Vanspor play-off için umutlu

        NEVZAT UMUT UZEL - Trendyol 1. Lig takımlarından İmaj Altyapı Vanspor, kalan 10 maçta rakiplerinden puanlar alarak play-off'a kalmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Ligde 28 maça çıkan Van ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 8 beraberlik alarak 38 puan topladı.

        Puan cetvelinde 12. sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekip, play-off için mücadelesini sürdürüyor.

        Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İmaj Altyapı Vanspor, cuma günü karşılaşacağı Atko Grup Pendikspor'u yenerek yoluna devam etmek istiyor.




        - "Son 10 maç bizim için hedef maçlar"

        Korkmaz, AA muhabirine, sergiledikleri oyunla kuvvetli bir takım kimliği ortaya koyduklarını söyledi.

        Son 10 maçın kendileri için hedef maçlar olduğunu ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

        "Ligin ikinci yarısı itibarıyla oynadığımız maçlar aslında hem şampiyonluk yarışında olan hem de ligin üst sırasındaki takımlarlaydı. Lige yeni çıkmış bir takım olarak aslında bu maçlarda beklentimizin bir tık da olsa altında olmamıza rağmen oyun olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Son 10 maç, bizim için hedef maçlar. Puan cetveline baktığımız zaman etrafımızdaki, altımızdaki ve üstümüzdeki takımlarla oynayacağız. Bu son 10 maç Vanspor'un 25 yıl aradan sonra çıktığı 1. Lig'deki kimliğini ortaya koyacak."

        Oyun olarak olgunlaştıklarını belirten Korkmaz, son 10 maçta takımın ortaya çıkaracağı kimliğin çok kuvvetli bir kimlik olacağını vurguladı.

        Birkaç haftadır yaptıkları hataların olduğunu dile getiren Korkmaz, "Onları hem analiz ediyoruz hem de futbolcu arkadaşlarla birebir ve grup halindeki toplantılarla geri bildirimde bulunuyoruz. Sahada düzeltmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki 10 karşılaşmada hem oyunumuzun güçlendiğini hem de sonuçların daha fazla lehimize olacağını düşündüğümüz için açıkçası bu 10 maçı bitirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.




        - "Vanspor, Süper Lig'i hak ediyor"

        Son 10 maçın seyir zevkinin yüksek geçeceğini anlatan Korkmaz, şu değerlendirmede bulundu:


        "Havanın düzelmesiyle stadımızın zemini de düzelecektir. Bu 10 maç sonunda play-off'un içinde olmayı hedefliyoruz. Bu olmasa bile önümüzdeki sene için umut vadeden kuvvetli bir takım olacak. Ligimiz, hem ulusal hem de uluslararası anlamda takip edilen ve izlenen bir lig. Uzun yıllar sonra buraya gelindi. Taraftarımızın bir üst lige çıkma isteğini saygıyla karşılıyorum çünkü ben de aynı hayalle yaşıyorum. Vanspor, Süper Lig'i hak ediyor. 1. Lig'de olduğumuz sürece buranın hakkını vereceğiz."



