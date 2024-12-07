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        Bitlis'te 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik azasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:00
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        Bitlis'te 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik azasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

        Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        23 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yolun trafiğe kapatıldığı bölgede kazaya karışan araçların kaldırılmasına başlandı.

        Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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