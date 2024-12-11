Van'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında iki katlı evin üst katı kullanılamaz hale geldi.
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında iki katlı evin üst katı kullanılamaz hale geldi.
İskele Mahallesi'nde Mikail Bağcı'ya ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Bağcı, yetkililerden yardım istedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.