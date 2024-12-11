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        Van'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu Projesi" ile binlerce öğrenci kitapla buluşuyor

        Van'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen Kitap Kurdu Projesi ile binlerce öğrenci kitapla buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:20
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        Van'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu Projesi" ile binlerce öğrenci kitapla buluşuyor
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        Van'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen Kitap Kurdu Projesi ile binlerce öğrenci kitapla buluşuyor.

        TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni nesil gençlik vakfı olarak çocukları kitaplarla buluşturmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Türkiye'deki bütün ortaokul öğrencilerine kitap sevgisi aşılamak istediklerini belirten Deniz, "Kitap Kurdu Projesinin amacı çocukların kitaplara ulaşabilmeleri ve okudukları kitaplardan ne anladıklarını ölçmek. Yarışmamız 4 yıldır devam ediyor. Türkiye genelinde 1 milyona yakın öğrenciye ulaşıldı. Van'da ise 4 yılda yaklaşık ulaştığımız sayı 100 bini buldu." dedi.

        Bu yıl kentteki 30 bin öğrenciyi kitaplarla buluşturduklarını ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

        "Bu sene hedefimiz 10 bin öğrenciye ulaşmaktı, hedef yükselterek 30 bin öğrenciye ulaştık. 30 bin öğrenciyle yarışmayı bu sene Van'da yapacağız. Öğrencilerimizin tamamına kitapları dağıttık. Her öğrencimize 3 farklı kitap yolladık. TÜGVA olarak Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki diğer illerin kitap dağıtımını da buradan yapıyoruz. 2 yıla yakındır 13 şehre dağıttığımız kitaplar 100 bini buldu. Çocuklar okudukları kitapları aileleriyle paylaşıyor. Hedefimiz önümüzdeki senelerde Van'daki 80 bin ortaokul öğrencisine ulaşmak."

        TÜGVA Van Ortaokul Koordinatörü Mehmet Kasım Şahin ise "Öğrenciler 15 Ocak'ta okudukları kitaplardan sınava girecekler. Sınavlarda başarılı olacak öğrencilerimize hediyelerimiz var." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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