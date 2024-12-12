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        Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 21:14 Güncelleme: 12.12.2024 - 21:14
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        Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak duruma geldi.

        Bu kapsamda, Karayolları ekiplerince Van-Bahçesaray kara yolunun Yukarı Narlıca Mahallesi'nde yol, geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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