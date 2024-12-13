Van ve Bitlis'te 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece etkili olan kar nedeniyle 21 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Bitlis'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 86 mahalle ile 45 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

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