Van'da LPG patlamasında ağır yaralanan baba ve oğlu, tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu

Van'da LPG tankı montajı sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan baba ve oğlu, 2,5 ay süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Van Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde LPG tankı montajı sırasında 5 Ekim'de yaşanan patlamada 49 yaşındaki Mehmet Refik Altunlu, 12 yaşındaki oğlu Muhammed Üveys ile ağır yaralandı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun vücutlarında üçüncü derece yanık oluştuğu tespit edildi.

Taburcu işlemleri yapılan baba Altunlu, gazetecilere, patlamanın ardından hastaneye götürülürken bilincinin kapalı olduğunu belirterek, vücudunun büyük oranda yandığını söyledi.

- "Çok zorlu ve ağır tedavi sürecinden geçtik"

Altunlu, "Çok zorlu ve ağır tedavi sürecinden geçtik. Vücudumun neredeyse yüzde 60'ı yanmıştı. Sırtım, ayaklarım, ellerim, yüzüm ve saçlarım dahi yanmıştı. Bir bardak suyu bile yardım almadan içemiyordum, lavaboya tek başıma gidemiyordum. Şu an Allah'a binlerce kere şükrediyorum; yürüyebiliyorum ve elimi kullanmaya başladım. Oğlumla 20'nin üzerinde ameliyat geçirdik. Doktorlarımız ve hemşirelerimizin emekleri sayesinde bu süreci iyi atlattık." dedi.

Oğlu Muhammed Üveys Altunlu da patlamanın yaşandığı gün babasının iş yerine para almak için gittiğini anlatarak, "Dükkana girdim ve patlama oldu. Yanık merkezine getirildim. Zorlu süreç geçirdik. Doktorların ve hemşirelerin emekleri sayesinde iyileştim." ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Özalp ise baba ve oğlunun merkeze getirildiklerinde genel durumlarının oldukça ağır olduğunu, vücutlarında üçüncü derece yanık bulunduğunu kaydetti.