Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da yaşlı kadın ve torunları kışı sıcak yuvalarında geçirecek

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Muradiye ilçesinde Kaymakamlık ile Türk Kızılay gönüllüleri, banyosu ve tuvaleti olmayan tek katlı evde torunlarıyla yaşayan 70 yaşındaki Huriye Yıldız'a 100 metrekarelik ev yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da yaşlı kadın ve torunları kışı sıcak yuvalarında geçirecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Muradiye ilçesinde Kaymakamlık ile Türk Kızılay gönüllüleri, banyosu ve tuvaleti olmayan tek katlı evde torunlarıyla yaşayan 70 yaşındaki Huriye Yıldız'a 100 metrekarelik ev yaptırdı.

        Karahan Mahallesi'nde tuvaleti dışarıda, banyosu olmayan evde yaşayan ihtiyaç sahibi Yıldız ve dört torunu için kaymakamlık ile Kızılay gönüllüleri harekete geçti.

        Kızılay gönüllüleri, harabe haldeki tek katlı evde yaşayan Yıldız ve dört torununa yeni bir evin yapılması için çalışma başlattı.

        Yaşlı kadının eski evinin bulunduğu alanda inşaata başlayan Kızılay gönüllüleri, Kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede evi tamamladı.

        Yaşlı kadın ve torunları, yeni eşyalarla döşenen evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

        - "Maddi durumu yetersiz 20 aileye ev yaptık"

        Yıldız ve torunlarını evlerinde ziyaret eden Kaymakam Melih Aydoğan, AA muhabirine, çalışmaları sosyal devlet anlayışıyla yürüttüklerini söyledi.

        Aileye yardım eli uzatılan Türk Kızılay ekipleri ile hayırseverlere teşekkür eden Aydoğan, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın kışı daha sıcak yuvalarda geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. İlçemizde Türk Kızılay Muradiye Şubemizin desteğiyle şu ana kadar maddi durumu yetersiz 20 aileye ev yaptık. Ailelere teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce yaptığımız 19 evi teslim etmiştik. Bugün de Karahan Mahallemizde gönüllülerimiz ve hayırseverlerin desteğiyle yeni bir ev daha inşa ettik. Teyzemize teslim ettik. Evin yeni eşyalarını dizdik. Yakın zamanda tamamlayacağımız bir evi de ihtiyaç sahibi aileye teslim edeceğiz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız."

        - "Yeni ev inşa ederek teyzemize teslim ettik"

        Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay da maddi durumu kötü olan Yıldız'a yeni bir ev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Mahalleye daha önce yaptıkları ziyarette torunlarıyla yaşayan Yıldız'ın tek katlı evlerinin sağlıksız koşullarda olduğunu ifade eden Yay, "Ev yaşamaya elverişsizdi. Durumu içler acısıydı. Teyzenin yaşları küçük olan torunları okula gidiyordu. Durumu Kaymakamımızla görüştük. Gönüllülerimizin desteğiyle eski evi yıktık. Teyzemizi torunlarıyla bir eve yerleştirdik. Kızılay gönüllüsü mühendislerimiz, ustalarımız, Kaymakamımız ve hayırseverlerin desteğiyle yeni ev inşa ederek teyzemize teslim ettik. Evin yeni eşyalarını yerleştirdik. Çok sevindiler. Mutluluklarına biz de ortak olduk." diye konuştu.

        - "Ders çalışacağım sıcak bir ortama kavuştum"

        Huriye Yıldız'ın torunu Şiyar Yıldız da "Eski evimiz çok kötüydü. Yağışlarda sürekli damlıyordu. Çok soğuktu. Tuvaleti ve banyosu yoktu. Şimdi çok güzel bir eve kavuştuk. Yeni eşyalarla döşendi. Ders çalışacağım sıcak bir ortama kavuştum. Destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Almanya'da şansölyelikte favori isim Friedrich Merz
        Almanya'da şansölyelikte favori isim Friedrich Merz
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak

        Benzer Haberler

        Gençlerde dünya şampiyonu judocu Işıl, büyüklerde de Avrupa şampiyonluğunu...
        Gençlerde dünya şampiyonu judocu Işıl, büyüklerde de Avrupa şampiyonluğunu...
        Van'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Van'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Van'da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı
        Van'da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı
        Van'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Van'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Van'da LPG patlamasında ağır yaralanan baba ve oğlu, tedavilerinin ardından...
        Van'da LPG patlamasında ağır yaralanan baba ve oğlu, tedavilerinin ardından...
        Van'da uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi
        Van'da uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi