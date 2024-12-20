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        Van'da Deli Çayı kısmen dondu

        Van'ın Erciş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Deli Çayı'nın yüzeyi kısmen dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:23
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        Van'da Deli Çayı kısmen dondu
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        Van'ın Erciş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Deli Çayı'nın yüzeyi kısmen dondu.

        Gece sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, bazı dereler, nehirlerin kenarları ve çeşmeler buzla kaplandı.

        Havanın soğumasıyla İnci Kefali Tabiat Parkı'ndan geçen Deli Çayı'nın yüzeyi de kısmen buz tuttu.

        Parkı ziyaret edenler, donan akarsu ve çevresinde fotoğraf çekti.

        Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, AA muhabirine, son günlerde havanın iyice soğuduğunu belirterek, "Burada yılın dört mevsimi fotoğraf çekiyorum. Havanın soğumasıyla Deli Çayı kısmen buz tuttu. Yaz aylarında balık göçünün yaşandığı akarsu, bu mevsimde zaman zaman donuyor. Yine de farklı güzelliklere sahip. Biz de fotoğraf çekmeye geldik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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