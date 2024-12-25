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        Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:47 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:51
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        Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Gözaltına alınan Z.K. ve M.K, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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