Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan Z.K. ve M.K, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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