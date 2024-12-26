Hobi olarak başladığı balıkçılığı 25 yıldır sürdürüyor

NEVZAT UMUT UZEL/MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Van'da balıkçılığa hobi olarak başlayan 50 yaşındaki Kerem Abalı, 25 yıldır ilk günkü heyecanıyla Van Gölü'nde ava çıkıyor.

Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi'nde yaşayan Abalı, gençlik yıllarında akrabalarından esinlenerek balıkçılığa merak saldı.

İlk zamanlarda hobi olarak göle açılıp balık avlayan Abalı, ilerleyen zamanlarda aldığı tekneyle bu işi meslek haline getirdi.

Çeyrek asırdır balıkçılık yapan Abalı, kendisiyle aynı mahallede yaşayan iki akrabasıyla sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyor. Emektar teknesinde hazırlıklarını yapan, eksiklerini tamamlayan Abalı, daha sonra "vira bismillah" diyerek Van Gölü'nün mavi sularına açılıyor. Kışın zorlu şartlarına ve dondurucu soğuğa rağmen tutkusundan vazgeçmeyen Abalı, avladığı balıkları merkezdeki işletmelere satıyor.

- "Tekneyle göle açıldığım zaman huzurlu oluyorum" Kerem Abalı, AA muhabirine, yıllardır balıkçılık yaptığını ancak her gün ilk günkü heyecanıyla tekneye bindiğini söyledi. Çiftçilikle geçimini sağladığını ifade eden Abalı, "Balıkçılık mahallemizde en büyük geçim kaynağı. Akrabalarımdan görerek balıkçılığa başladım. Geliri benim için çok önemli değil, amacım güzel zaman geçirmek ve gölde temiz hava almak." dedi.

Kışın zorlu şartlarda çalıştığını anlatan Abalı, "Van'ın kışı çetin oluyor fakat alıştım. Tekneyle göle açıldığım zaman huzurlu oluyorum. Balıkçılık bir zevk meselesi, geliri çok yüksek bir iş değil. Limanımızda 12 tekne var. Her gün balığa çıkan tekne sayısı farklı oluyor. Bazen balık fazla oluyor, bazen de beklentilerin altında balıkla dönüyoruz." diye konuştu.

- "Balıkçılıkla geçimimi sağlıyorum" Abalı'nın hem akrabası hem de ortağı Halit Abalı da daha önce hobi amacıyla balığa çıktığını dile getirdi. Tarım ve inşaat işiyle de uğraştığını belirten Abalı, "Anne ve babama baktığım için mahallede kalmak zorundayım. Bu yüzden balıkçılıkla geçimimi sağlıyorum. Kışın balığa çıkmak çok zor. Kar yağdığı zaman gölde olmak çok tehlikeli. Kerem abiyle balığa çıkıyoruz. Eski kaptanlardandır. Ondan çok şey öğreniyoruz." dedi.