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        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:12
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        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

        Terör örgütü PKK ve DEM Parti'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılanlardan anne Nazlı Sancar, gazetecilere, kızına kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

        Yıllardır evlat hasreti çektiğini belirten Sancar, "Evlatlarımıza kavuşuncaya kadar buradan ayrılmayacağız. Evlatlarımıza devletimizin desteğiyle kavuşacağız. Dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum. Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Devletimiz güçlü ve merhametlidir." dedi.

        Anne Zümrüt Salim ise evladına teslim olması çağrısında bulundu.

        Salim, "Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Devletimize teslim ol. Seni her yerde arıyorum. Yıllardır dönmeni bekliyoruz." diye konuştu.

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