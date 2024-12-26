Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile YYÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Öte yandan personelin ruh sağlığını korumak, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için seminer ile süpervizyon hizmetleriyle bilgi ve becerilerinin artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda, bağımlılıkla mücadele, eğitim, çocuklara yönelik faaliyetler, sosyal ve kültürel çalışmalar, AR-GE projeleri, kamu yararına yönelik faaliyetlerin gerçekleşmesi hedefleniyor.

Protokol, denetimli serbestlik uygulamalarının bilimsel temellere dayalı bir yaklaşımla yürütülmesi ve yükümlülerin sosyal hayata kazandırılmasına yönelik çalışmaları içeriyor.

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