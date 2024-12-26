Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile YYÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 19:05 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile YYÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Adliyede düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, protokolü imzaladı.

        Protokol, denetimli serbestlik uygulamalarının bilimsel temellere dayalı bir yaklaşımla yürütülmesi ve yükümlülerin sosyal hayata kazandırılmasına yönelik çalışmaları içeriyor.

        Bu kapsamda, bağımlılıkla mücadele, eğitim, çocuklara yönelik faaliyetler, sosyal ve kültürel çalışmalar, AR-GE projeleri, kamu yararına yönelik faaliyetlerin gerçekleşmesi hedefleniyor.

        Öte yandan personelin ruh sağlığını korumak, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için seminer ile süpervizyon hizmetleriyle bilgi ve becerilerinin artırılması planlanıyor.

        İmza törenine, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer, Van Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak ve öğretim görevlisi Hamza Sığınç katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!

        Benzer Haberler

        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Hobi olarak başladığı balıkçılığı 25 yıldır sürdürüyor
        Hobi olarak başladığı balıkçılığı 25 yıldır sürdürüyor
        İstanbul'dan köyüne döndü; devlet desteğiyle aldığı 100 koyunu 520'ye çıkar...
        İstanbul'dan köyüne döndü; devlet desteğiyle aldığı 100 koyunu 520'ye çıkar...
        Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Güvenlik güçlerinin mağarada yaralı halde bulduğu dağ kedisine özenle bakıl...
        Güvenlik güçlerinin mağarada yaralı halde bulduğu dağ kedisine özenle bakıl...
        Van polisi 2024'te uyuşturucuyla kararlı mücadelesini sürdürdü
        Van polisi 2024'te uyuşturucuyla kararlı mücadelesini sürdürdü