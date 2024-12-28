Van'da 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya sevk edildi

Van'da 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 9 ve 24 günlük bebeklerle ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde dünyaya gelen bebeğin, ileri tetkik ve tedavileri için İstanbul ve Ankara'daki hastane sevkine karar verildi.