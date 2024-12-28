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        Van'da 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya sevk edildi

        Van'da 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:09
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        Van'da 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya sevk edildi
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        Van'da 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 9 ve 24 günlük bebeklerle ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde dünyaya gelen bebeğin, ileri tetkik ve tedavileri için İstanbul ve Ankara'daki hastane sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

        Ferit Melen Havalimanına inen uçağa alınan 24 günlük bebek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine, 9 günlük ile yeni doğan bebekler ise İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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