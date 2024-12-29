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        Van'da dağcılar Hayal Dağı'na zirve tırmanışı yaptı

        Van'da Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 10 dağcı, Özalp ilçesindeki Hayal Dağı'nın zirvesine tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:32
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        Van'da dağcılar Hayal Dağı'na zirve tırmanışı yaptı
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        Van'da Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 10 dağcı, Özalp ilçesindeki Hayal Dağı'nın zirvesine tırmandı.

        Araçlarla sabah saatlerinde ilçeye gelen kulüp üyeleri, 2 bin 800 metre rakımlı dağın zirvesine çıkmak için tırmanışa geçti.

        Rehberler eşliğinde zorlu yolculuk sonrası karlı zirveye ulaşan dağcılar, fotoğraf çektirdikten sonra döndü.

        Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, tipiye ve soğuk havaya rağmen zorlu tırmanışı başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kışın da faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Demez, "Ekibimizle zirveye ulaşmayı başardık. Önemli olan zoru başarmaktır. Etkinliğimize katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kış tırmanışlarımız sezon boyunca devam edecek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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