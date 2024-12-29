Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Van’ın Başkale ilçesinde kaldırım ve yollarda biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Kar ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahalle yollarının yeniden açılması için çalışma yürüten ekipler, ilçe merkezinde de kar mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Van Büyükşehir ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.