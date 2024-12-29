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        Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

        Van'ın Başkale ilçesinde kaldırım ve yollarda biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:39
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        Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
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        Van’ın Başkale ilçesinde kaldırım ve yollarda biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

        Kar ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahalle yollarının yeniden açılması için çalışma yürüten ekipler, ilçe merkezinde de kar mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        Van Büyükşehir ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.

        Ekipler, 4 kamyon, 6 iş makinesi ve 20 personelle caddelerde biriken kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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