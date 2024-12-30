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        Van'da 2020'den bu yana besicilere 210 bin koyun dağıtıldı

        EMRE ILIKAN - Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sırada yer alan Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında 2020'den bu yana 2 bin 120 besiciye 210 bin koyun desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:24
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        Van'da 2020'den bu yana besicilere 210 bin koyun dağıtıldı
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        EMRE ILIKAN - Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sırada yer alan Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında 2020'den bu yana 2 bin 120 besiciye 210 bin koyun desteği verildi.

        Geniş meralara ve verimli yaylalara sahip Van'da, küçükbaş hayvan sayısının artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ve Ziraat Bankasının işbirliğiyle başlatılan projede hem başvurular hem de destekler devam ediyor.

        Yeniden hayvancılığa dönmek isteyenlerin yanı sıra hayvanlarının sayısını artırmak isteyen 2 bin 120 besici, 2020'de başlatılan projeden yararlanarak 210 bin koyun desteği aldı.

        Bu destekler sayesinde doğdukları topraklarda yeniden hayvancılık yapmaya başlayan birçok besici, teslim aldıkları koyunlara özenle bakarak gelirlerini artırdı. Bazı besiciler de sürülerinin sayısını artırarak hayvancılığın gelişmesine katkı sağladı.

        Projeden yararlanmak isteyen besiciler, İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek küçükbaş hayvan desteği alabiliyor.

        - "Atıl durumdaki işletmeleri kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz"

        Van Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine, Van'ın Türkiye'nin en büyük meralarına sahip illerinden biri olduğunu söyledi.

        Kentte 3,5 milyon küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Küçükbaş hayvancılık ilimizin en önemli geçim kaynaklarından biri. Ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. Projeyle hayvancılığı geliştirmeyi, atıl durumdaki işletmeleri kullanılabilir hale getirmeyi, çiftçimize destek vermeyi, yaşamlarını kolaylaştırmayı ve gelirlerini artırmayı amaçlıyoruz. 2021'de Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir talimatı oldu; '2021'i küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilan ediyorum.' dedi. Biz de en büyük adımı Van'da atmış olduk. Şu ana kadar 2 bin 120 besiciye 210 bin koyun verdik. Sıfır faizli, bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli 100 koyun veriyoruz. Başvuranlardan bazıları 100, bazıları da sürülerini tamamlamak için daha düşük sayıda koyun aldı. Hedefimiz 1 milyon koyun vermek. Besiciler koyunları İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin denetiminde alıyor."

        - "Yaklaşık 10 bin başvuru var"

        Vali Balcı, projenin, koyun vermenin yanında, mera ıslahı, koyunların aşılanması, sigortalanması, erkek kuzu kesiminin garanti edilmesi, dişi kuzu kesiminin engellenmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, kaba yem ihtiyacının karşılanması gibi farklı kollarının da bulunduğuna dikkati çekti.

        Projeyi çok önemsediğini vurgulayan Balcı, "Projeden yararlanmak isteyen besicilere, Ziraat Bankası tarafından 600 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sunuluyordu. Bankamız yeniden değerlendirme yaparak bu rakamı artıracak. Yaklaşık 10 bin başvuru var. Bunu değerlendiriyoruz. Projeyi başarılı bir şekilde hayata sürdürüyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

        - "Ailemizden ayrı kalmak zordu"

        Edremit ilçesindeki Gölkaşı Mahallesi'nde projeden yararlanan besici Suat Buğday da yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle yıllar önce doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldığını anlattı.

        Batı illerine giderek inşaatlarda çalıştığını belirten Buğday, şöyle konuştu:

        "Daha önce geçimimizi sağlamak için il dışına gitmek zorunda kalıyorduk. Çocuklarımızdan, ailemizden ayrı kalmak çok zor oluyordu. Sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi burada hayvancılık yapıyoruz. Proje kapsamında iki yıl önce 100 koyun aldım. Şu anda 130 koyunum var ve tamamı gebe. Doğumlar başladı. Hayvanlarımın sayısını artırmayı hedefliyorum. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Bize bu imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, projenin ilimizde başarılı bir şekilde yürütülmesine öncülük eden Valimize teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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