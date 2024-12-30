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        Van'da yeni hastane yönlendirme işleyişiyle yoğunluk azalacak

        Sağlık Bakanlığı'nın yeni hasta yönlendirme sistemi sayesinde hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:08
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        Van'da yeni hastane yönlendirme işleyişiyle yoğunluk azalacak
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        Sağlık Bakanlığı'nın yeni hasta yönlendirme sistemi sayesinde hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

        Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, gazetecilere, Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve sağlık hizmetlerini daha etkin hale getirmek için önemli düzenlemeler yaptığını söyledi.

        Yeni düzenlemelerle aile hekimlerinin kronik hastalık takibini artırdıklarını ifade eden Tosun, "Hasta ikinci basamağa yönlendirilip ikinci basamakta gerekli işlemler yapıldıktan sonra tekrar hasta birinci basamağa dönüyordu. Bu da ikinci ve üçüncü basamakta gereksiz bir hasta yoğunluğuna neden olmaktaydı. Artık kalça ultrasonu, basit akciğer grafisi, basit kan tahlilleri gibi tetkikleri direkt birinci basamaktaki aile hekimi takip etmek istediğinde istemlerini yapabilecek. Bu da hastane sistemlerine düşecek." dedi.

        Sistem sayesinde hastanelerdeki yoğunluğun azalacağını belirten Tosun, "Vatandaşlar, hastanede herhangi bir hekime uğramadan direkt ilgili görüntüleme ünitelerine veya laboratuvarlara gidilebilecek. Yapılan işlemler direkt aile hekimlerinin ekranlarına düşecek. Bu şekilde ikinci ve üçüncü basamaktaki yoğunluk azaltılacak. Aile hekimlerinin takiplerini daha net bir şekilde sistem üzerinden yapması sağlanacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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