Van'da polis ekiplerince uygulama yapıldı

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Kentte yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen polisler, asayiş ve trafik uygulamasına devam etti.

Asayiş Şube ile Trafik Denetleme Şube ekipleri, yoğun kullanılan cadde, kavşak ve sokaklarda uygulama yaptı.