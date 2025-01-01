Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurdukları minibüste arama yapan jandarma ekipleri, 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan R.G, işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.