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        Ambulans uçak 6 yaşındaki hasta çocuk için havalandı

        Van'da kalp rahatsızlığı olan 6 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İzmir Şehir Hastanesine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:37
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        Ambulans uçak 6 yaşındaki hasta çocuk için havalandı
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        Van'da kalp rahatsızlığı olan 6 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İzmir Şehir Hastanesine götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal paylaşım hesabından yapılan bilgilendirmede, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve Permanent junctional resiprocating taşikardisi (kalp rahatsızlığı) tanısı konulan çocuğun ileri tetkik ve tedavi için İzmir'deki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

        Ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen hasta, sağlık görevlilerinin kontrolünde ambulans uçağa alınarak İzmir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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