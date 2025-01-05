Ambulans uçak 6 yaşındaki hasta çocuk için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal paylaşım hesabından yapılan bilgilendirmede, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve Permanent junctional resiprocating taşikardisi (kalp rahatsızlığı) tanısı konulan çocuğun ileri tetkik ve tedavi için İzmir'deki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

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