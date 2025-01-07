Van'da 36 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Edremit ilçesinde 36 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Edremit ilçesinde 36 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 6 Ocak'ta ilçedeki bir ikamette arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 kilogram esrar ve 9 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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