Öğrenciler tadilatına destek verdikleri ana sınıfının açılışını da yaptı

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesine bağlı kırsal Topraklı Mahallesi'ndeki okulda görevli 3 kadın öğretmen, öğrenci ve velilerin yardımıyla okuldaki ana sınıfının tadilatını yaptı, eğitim materyallerini yeniledi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Topraklı köyünde 35 öğrencisi bulunan 2 derslikli okulda görev yapan öğretmenler, okulun ana sınıfını yenileme kararı aldı.

İçinde kütüphane, yazı farkındalık alanı, blok ve müzik merkezi, çocuk oyun alanı ve resim atölyesi oluşturulan ana sınıfı kısa sürede tamamlanarak eğitime hazır hale getirildi.

Öğrenci ve velilerin destekleriyle 2 odadan oluşan ana sınıfının boya, sıva ve parke işlerini yapan öğretmenler, halı ve eğitim materyallerini de değiştirdi.

Ana sınıfını güzelleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Algül, "Amacımız öğrencilerimiz için daha güzel bir eğitim öğretim ortamı sunmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Bu süreçte öğrencilerimizle okul çıkışında etkinlikler ve boyamalar yaptık." dedi.

Mahalleyi çok sevdiklerini ifade eden sınıf öğretmeni Gamze Nur Ilgaz, öğrenci ve velilerle el ele vererek ana sınıfının tadilatını yaptıklarını ifade etti.