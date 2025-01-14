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        Van'da ambulans helikopter 2 hamile kadın için havalandı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 2 hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:07
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        Van'da ambulans helikopter 2 hamile kadın için havalandı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 2 hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 36 ile 29 yaşındaki hamile kadınların, Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye ambulans helikopter yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans helikoptere alınan kadınlar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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