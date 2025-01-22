Van'da 41 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde 25 kilo 300 gram eroin ve 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde 25 kilo 300 gram eroin ve 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesinde bir ikamette arama yapıldı.
Aramalarda 25 kilo 300 gram eroin ve 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
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