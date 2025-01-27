Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı

        Van'da çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Van'da çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 20-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 481 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75'i cezaevine teslim edildi.

        Operasyonlarda, tüfek, 3 silah, 2 kurusıkı tabanca, 20 fişek ele geçirildi, 2 kopya düzeni için idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        "Suriye 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldı"
        "Suriye 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldı"
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt

        Benzer Haberler

        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı
        Vanlı öğretmenin 41 yıl önce seslendirdiği türkü sosyal medyada gündem oldu...
        Vanlı öğretmenin 41 yıl önce seslendirdiği türkü sosyal medyada gündem oldu...
        Moğolların yazlık sarayının gizemi arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılacak
        Moğolların yazlık sarayının gizemi arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılacak
        Van'da uzun namlulu silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da uzun namlulu silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Müzik öğretmeninin 41 yıl önce söylediği türkü, yoğun ilgi gördü
        Müzik öğretmeninin 41 yıl önce söylediği türkü, yoğun ilgi gördü
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheliye gözaltı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheliye gözaltı