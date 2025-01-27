Van'da çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı
Van'da çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı.
Van'da çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 20-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 481 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75'i cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda, tüfek, 3 silah, 2 kurusıkı tabanca, 20 fişek ele geçirildi, 2 kopya düzeni için idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.