Van'da AK Parti İl Başkanı seçilen Arvas, görevine başladı

Van'da AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde il başkanı seçilen Abdulahat Arvas, önceki dönem il başkanı Emre Güray'dan görevi devraldı.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Arvas, görevi süresince kucaklayıcı, bütünleştirici ve şeffaf olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, davanın neferi olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Arvas, "Memleketimiz için tek gayemiz var. Haksızlık edenler, ötekileştirenler ve milleti birbirine düşürenler gibi değil, birleştirici olacağız. Hangi partiden olursa olsun herkesin yanında olacağız. AK Parti, herkesin partisi. Türkiye'de hangi yatırımlar yapıldıysa Van'da da bu yatırımlar eksiksiz yapılacak." dedi.

Siyasetin zor ve uzun soluklu bir yarış olduğunu dile getiren Güray ise Arvas'a görevinde başarı diledi.