Van'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
Van'ın Başkale ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Van'ın Başkale ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle'deki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri, söndürdü.
Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı.
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