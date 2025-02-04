Van'da husumetli aileler barıştırıldı

Van'ın Çatak ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Dokuzdam Mahallesi'nde Baydu ve Beğce aileleri arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumetin sonlandırılması için kanaat önderleri girişimde bulundu.

İpekyolu ilçesindeki Bediüzaman Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından aile fertleri, el sıkışarak barıştı.

Törene katılan Çatak Eski Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, güzel bir olaya şahitlik etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Talihsiz bir olayın ardından oluşan husumetin barışla sonuçlandığını belirten Şeylan, "Bu tür husumetlerin bir daha yaşanmaması için el sıkıştık. Husumetin barışla sonuçlanmasına aracılık eden herkese teşekkür ederim. Aramıza nifak tohumlarının ekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Aramızdaki kırgınlıkları ve küskünlükleri gidereceğiz." dedi.