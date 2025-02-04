Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 28 yaşındaki hamile kadının, ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

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