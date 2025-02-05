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        Çaldıran'da öğrenciler için kariyer günleri etkinliği düzenlendi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde lise öğrencileri için düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde meslek tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:09
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        Çaldıran'da öğrenciler için kariyer günleri etkinliği düzenlendi
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde lise öğrencileri için düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde meslek tanıtımı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Anadolu Lisesinde düzenlenen programda Doktor Aslı Kübra Akalın ve Hemşire Gözde Bitirge, mesleklerini tanıttı.

        Öğrencilere eğitimlerini planladıkları kariyere göre sürdürmelerini tavsiye eden Akalın, hedef belirlemenin önemine vurgu yaptı.

        Akalın, "Ne olmak istediğinize karar vermeniz lazım. Severek yapacağınız bir iş, size iş olarak gelmez. Meslek seçiminde temel soru, hangi alanda daha başarılı olduğunuzu bilmektir." dedi.

        Öğrencilere hayallerinin peşinde gitmelerinin öneminden söz eden Bitirge ise "Öğrenme boyutu kişinin ölümüne kadar devam eder. Kaymakam, hakim, savcı, doktor, öğretmen de olsanız sürekli yeni şeyler öğrenmek zorundasınız. Hayat çok hızlı ilerliyor ve bu hıza yetişmenin tek yolu öğrenmektir." diye konuştu.

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        Galeri

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