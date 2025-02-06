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        Van Valisi Balcı, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Van Valisi Ozan Balcı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:52
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        Van Valisi Balcı, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Van Valisi Ozan Balcı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında iki büyük depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Depremin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak yaraları beraber sardıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla maddi ve manevi olarak deprem bölgesindeki yaraların sarılması, özellikle de kardeş ilimiz Malatya'da tüm Vanlı hemşerilerimizin ve kamu kurumlarımızın desteğiyle var gücümüzle çalıştık. Doğal afetlerin önüne geçmemiz mümkün değil ancak afetlere hazırlık yaparak ve gerekli önlemleri alarak vereceği zararları azaltabiliriz. Ülkemizin ve ilimizin deprem kuşağında yer aldığını unutmayalım ve depremin zararlarından korunmak için bireysel tedbirlerimizi de ihmal etmeyelim."

        Balcı, "Bu duygu ve düşüncelerle, asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde ülkemize ve aziz milletimize derin acılar yaşatan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, tüm Vanlı hemşehrilerimize yardımseverlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Böyle büyük felaketlerin ve acıların ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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