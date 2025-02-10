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        Van'da "Hediyelik Ürünler Tanıtım ve Pazarlama Sergisi" açıldı

        Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle kadın girişimcilerin ürünlerini tanıtabilmesi amacıyla "Hediyelik Ürünler Tanıtım ve Pazarlama Sergisi" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:13
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        Van'da "Hediyelik Ürünler Tanıtım ve Pazarlama Sergisi" açıldı
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        Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle kadın girişimcilerin ürünlerini tanıtabilmesi amacıyla "Hediyelik Ürünler Tanıtım ve Pazarlama Sergisi" sergisi açıldı.

        Van TSO'daki sergide kurulan stantlarda, kadın kooperatiflerinin ve bireysel kadın girişimcilerin ürettiği ürünler yer aldı.

        Serginin açılışında konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, kadın girişimcileri her zaman desteklediklerini ve bu desteklerinin devam edeceğini söyledi.

        Kadın emeğinin kentin kalkınmasında daha görünür hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Takva, "Burada üretim yapan ve kendi ürünlerinin satışıyla ilgilenen kadınlarımızla da sohbet etme fırsatı bulduk. Bu alanda sergilenen eserler inanılmaz güzellikte ve hepsi yöresel. Kadın emeğini kentimizin kalkınmasında daha görünür hale getirmemiz gerekiyor. Bu nedenle buradaki emeği değerli kılmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

        TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı ise bu tür etkinliklere ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Kadınlarımız üretiyor ve girişimci sayımız da giderek artıyor. Satış konusunda bazı zorluklar yaşıyorlardı. Bu nedenle, hem tanıtım hem de satış amacıyla kadınlarımızı güçlendirmek ve yüreklendirmek istedik. Kadınlarımız ürünlerini sergilemek için buraya davet edildi. Kadınlarımız gerçekten çok güzel ürünler üretmiş. Herkesin emeğine sağlık." diye konuştu.

        Kadın girişimci Zeynep Özalp Kaya da "Mağazamızda ücretsiz olarak çini ve seramik eğitimi veriyoruz. Eğitimleri alan kadınlarımız üretim yapıyor. Biz de bu ürünleri satışa sunuyoruz. Kadın girişimcilerin sergide desteklenmesi bizim açımızdan çok sevindirici. Bu sergide ürünlerimizi tanıtıp satışa hazırlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Bahçesaray'da ceviz ağaçlarından hediyelik eşya üreten Türkan Başgül de "Yaptığımız ürünlerle ilimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bize ev sahipliği yapan Van Ticaret ve Sanayi Odasına, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Gevaş Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç ise "pembe maskeli kadınlar" olarak bal ürettiklerini ve sergi sayesinde ürünlerini tanıtma imkanı bulduklarını ifade etti.

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