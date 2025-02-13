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        Van'da Eğitim-Bir-Sen'den üniversite personeline yer değişikliği hakkı talebi

        Van'da Eğitim-Bir-Sen Van 2 Nolu Şubesi, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:31
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        Van'da Eğitim-Bir-Sen'den üniversite personeline yer değişikliği hakkı talebi
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        Van'da Eğitim-Bir-Sen Van 2 Nolu Şubesi, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması talebinde bulundu.

        Eğitim-Bir-Sen Van 2 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Cihad Aktaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki sendika ofisinde yaptığı açıklamada, üniversite idari personelinin kadro ve pozisyon unvanları itibarıyla her üniversitede aynı yeterliliğe sahip olduğunu söyledi.

        Personelin iller veya kurumlar arası merkezi yer değişikliği hakkına sahip olmadığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

        "Eğitim-Bir-Sen'in gayretleri sonucunda, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu 6. ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği konusunda taraflarca çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda YÖK ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yürütülmüş olsa da henüz işleyen bir sistem oluşturulamamıştır. Bu nedenle üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemleri, toplu sözleşme hükmüne dayanarak YÖK Başkanlığı tarafından düzenlenmelidir. Bu düzenleme, üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir çerçeveye oturtulmalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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