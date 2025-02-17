Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        CHP heyeti, Van'da DEM Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki CHP heyeti, Van'da DEM Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:24 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP heyeti, Van'da DEM Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
        ABONE OL

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki CHP heyeti, Van'da DEM Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Başarır ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, DEM Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan ve DEM Parti'nin ildeki yöneticileriyle görüştü.

        Ziyaretin ardından açıklama yapan Başarır, Van Büyükşehir Belediyesine "kayyum atanması"na tepki gösterdi.

        Van halkının iradesi için kente geldiklerini belirten Başarır, şunları kaydetti:

        "Demokrasi, hukuk, bir hakkın teslimi için buradayız. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Teslim olmuyoruz, olmayacağız. İrademizi vermiyoruz, vermeyeceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Bu, sadece Van'ın sorunu değil 86 milyonun sorunu. Hukuku, hukuk kurallarını, Anayasa'yı bir kez ihlal edip buna seyirci kalırsak ülkede hiçbir seçimin artık anlamı olmaz. Hiç kimse 'Bana bir şey olmaz.' demesin. Susarsak herkesin kapısı bir gün sabah 06.00'da çalınır. Bu yüzden demokrasi, hukuk, adalet için hep beraber olacağız. Van'ın iradesini yalnız bırakmayacağız."

        Heyet, açıklamanın ardından Maraş Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Van'da "Okulumda KANpanya Var" etkinliği düzenlendi
        Van'da "Okulumda KANpanya Var" etkinliği düzenlendi
        Van kedilerinin yaşadığı "Kedi Villası" yılda ortalama 200 bin ziyaretçiyi...
        Van kedilerinin yaşadığı "Kedi Villası" yılda ortalama 200 bin ziyaretçiyi...
        Van'da ambulans helikopter 5 yaşındaki çocuk için havalandı
        Van'da ambulans helikopter 5 yaşındaki çocuk için havalandı
        DEM Parti'li Bakırhan: Barış ve çözüm istiyoruz
        DEM Parti'li Bakırhan: Barış ve çözüm istiyoruz
        DEM Parti eş genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, Van'da yürüyüşe ka...
        DEM Parti eş genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, Van'da yürüyüşe ka...
        'Atak' helikopterlerinin kamerasından Van Gölü manzarası
        'Atak' helikopterlerinin kamerasından Van Gölü manzarası