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        Van'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:39 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:39
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        Van'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte buzlanma ve sisin de etkili olacağı ifade edilen açıklamada, yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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