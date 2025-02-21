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        Van'da kara yoluna düşen kayalar kaldırıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde, yağışın ardından kara yoluna düşerek ulaşımı aksatan kaya parçaları kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:32 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:50
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        Van'da kara yoluna düşen kayalar kaldırıldı
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        Van'ın Çatak ilçesinde, yağışın ardından kara yoluna düşerek ulaşımı aksatan kaya parçaları kaldırıldı.

        Çatak-Van kara yolunun 5'inci kilometresinde dağdan koparak yola düşen dev kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Jandarmanın yolun iki tarafından aldığı önlemlerin ardından karayolları ekipleri, çalışma başlattı.

        Kayaların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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