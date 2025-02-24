Van'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,17-23 Şubat'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 9 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, uzun namlulu silah, 2 fişek, 2 şarjör, 2 bin 560 paket sigara, 46 cep telefonu, 350 güneş gözlüğü, 311 çakmak, 34 şarj aleti ve 16 kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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