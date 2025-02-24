Van'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda, uzun namlulu silah, 2 fişek, 2 şarjör, 2 bin 560 paket sigara, 46 cep telefonu, 350 güneş gözlüğü, 311 çakmak, 34 şarj aleti ve 16 kulaklık ele geçirildi.

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