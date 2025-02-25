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        Van, Muş ve Bitlis'te 34 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:56
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        Van, Muş ve Bitlis'te 34 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 5 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Muş

        Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Açılan bazı yolların tipi nedeniyle tekrar kapandığına dikkati çeken Yentür, kapalı 24 köy yolunu en kısa sürede açacaklarını ifade etti.

        - Bitlis

        Bitlis'te kar nedeniyle 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan​​​​​​​, kardan kapanan 300 köy yolundan 295'ini açtıklarını söyledi.

        Kurtkan, 71 iş makinesi ve 100 personelle çalışma yürüttüklerini belirterek, kapalı 5 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Kar yağışının ardından Süphan Dağı ve eteklerindeki Aygır Gölü'nün çevresi beyaza büründü. Fotoğraf tutkunları, göl çevresinde fotoğraf çekti.

        Hakkari ve ilçelerinde de İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin yol genişletme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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