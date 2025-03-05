Van Büyükşehir Belediyesi camilerde temizlik çalışması yapıyor

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelindeki camilerde temizlik çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ramazan ayı süresince vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve ferah ortamda yapabilmeleri amacıyla adına çalışma başlattı.

Belediye bünyesindeki 30 personel ve 5 araç ile yürütülen çalışmalarda camilerin halı, kapı, cam, kitaplık, avize ve ayakkabılıklarını temizleyen ekipler, abdesthaneleri de dezenfekte ediyor.

Ekiplerin, camilerde yürüttüğü temizlik çalışmaları ramazan boyunca devam edecek.