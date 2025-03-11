Van'da yakalanan 483 dilenciye işlem yapıldı

Çoğunluğu yabancı uyruklu kadın ve çocuklardan oluşan dilencilerin üst aramalarında 26 bin 769 lira çıktı.

Özellikle ramazanda cami önleri, kavşak ve kaldırımlarda vatandaşların dini duygularını istismar ederek yardım isteyen 483 dilenci yakalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sayıları artan dilencilere yönelik çalışma yapıldı.

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