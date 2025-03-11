Minik öğrenciler Yeşilay Van Şubesini ziyaret etti

Öğretmenlere ve gönüllülere destekleri için teşekkür eden Yeşilay Van Şubesi yetkilileri, bilgilendirme ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay Şubesi'ne giden öğrenciler, üyeler ve gönüllülerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.