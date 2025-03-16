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        Van'daki poliklinikte sigara bıraktırmada yüzde 93'e varan başarı

        EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniği'nde psikososyal destek ve ilaç tedavisiyle yüzde 93'e varan oranda tiryakilere sigara bıraktırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:01
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        Van'daki poliklinikte sigara bıraktırmada yüzde 93'e varan başarı
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        EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniği'nde psikososyal destek ve ilaç tedavisiyle yüzde 93'e varan oranda tiryakilere sigara bıraktırılıyor.

        Merkez bünyesinde 2013'te açılan, 1 profesör, 2 doçent ve 5 uzman doktorun görev yaptığı poliklinikte sigaradan kurtulmak isteyen bağımlılara hizmet veriliyor.

        Uzman doktorlar, bağımlılık düzeyine göre, davranışsal veya ilaç tedavisi uygulayarak bağımlıların sigarayı bırakmalarını sağlıyor.

        - "Ramazan fırsata çevrilebilir"

        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, AA muhabirine, sigaranın en büyük halk sağlığı problemlerinden biri olduğunu söyledi.

        Sigarada çok sayıda zararlı maddenin olduğuna dikkati çeken Karaman, "Sigara, başta akciğer olmak üzere ağızda, gırtlakta, yemek borusunda, pankreasta, mesanede, rahim ağzında kanserlere, kalp krizi, felç, hipertansiyon gibi kalp damar ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarına neden oluyor." dedi.

        Poliklinikte bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere haftanın belirli günleri hizmet verdiklerini belirten Karaman, şunları kaydetti:

        "Amacımız dumansız hayat ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek. Bunun için 'tütünsüz bir dünya' diyoruz. Ramazan fırsata çevrilebilir. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler polikliniğimize başvurup hizmetten faydalanabilir. Uzman doktorlarımızın gözetiminde gerektiğinde ücretsiz ilaçla tedavileri yapılıyor. Sigaraya bağlı hastalıkların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Bunun için gerekli önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Ölümcül hastalıklara neden olan, hayat kalitesini önemli oranda düşüren sigarayı bir an önce bırakmak gerekiyor."

        - "Çalışmalar, uzman desteğiyle sigara bırakma oranının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor"

        Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Mermit ise sigaranın insan sağlığını olumsuz etkileyen büyük tehlikelerden biri olduğunu ifade etti.

        Vatandaşların sigarayı bırakma mücadelelerine katkı sunmaya çalıştıklarını anlatan Mermit, "Sigarayı bırakma süreci kişinin bağımlılık düzeyi ve motivasyonuna göre değişebiliyor ancak uzman desteğiyle bu süreç çok daha kolay yönetilebilir. İlk basamakta kişinin sigara alışkanlığı değerlendirilir. Bunun için nikotin bağımlılık anketleri, karbonmonoksit ölçüm testleri yapılır. Ardından kişiye özel sigara bırakma planı oluşturulur, ilaçlı ya da ilaçsız tedavi yöntemlerine başlanır. Düzenli görüşmelerle süreç takip edilir." diye konuştu.

        ALO-171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan da merkeze başvurulabildiğini dile getiren Mermit, Sağlık Bakanlığının verilerine göre polikliniğin sigara bırakma başarı oranının şu an yüzde 93 olduğunu, bu oranın yüzde 87'nin altına düşmediğini belirtti.

        Mermit, şunları söyledi:

        "Çalışmalar, uzman desteğiyle sigara bırakma oranının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle sigarayı bırakmak isteyenler polikliniğimize başvurarak uzman doktorlarımızın kontrolünde sigara bağımlılığından kurtulabilir. Sigara, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok ölümcül hastalığa neden oluyor. Sigara içenlerin bir an önce bu bağımlılıktan kurtulmalarını tavsiye ediyorum. Sigarayı bırakmak isteyenleri merkezimize bekliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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