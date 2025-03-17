Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi

Van'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı.

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Kentteki marketlere giden ekipler, raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıklarını kontrol etti.

Denetimlere katılan Van Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, Ramazan Bayramı öncesi tüm zincir marketlere rutin olarak fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını söyledi.

Tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlere devam edeceklerini belirten Ayaydın, şunları kaydetti:

"Vatandaşların ürünleri satın almadan önce mal ve hizmetlerin fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, fiyat etiketlerini görmeleri, fiyat etiketi ile kasa fiyatları arasında farklılıkların bulunmaması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Tüketicilerimizin bilgilendirilmesini, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmasını ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesini amaçlıyoruz."