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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:10
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9-16 Mart'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 5 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda tabanca, 116 tabanca fişeği, 284 litre akaryakıt, 50 elektronik ev eşyası, 9 tablet bilgisayar, 850 gözlük ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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