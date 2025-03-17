Van'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9-16 Mart'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 5 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda tabanca, 116 tabanca fişeği, 284 litre akaryakıt, 50 elektronik ev eşyası, 9 tablet bilgisayar, 850 gözlük ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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