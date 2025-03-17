Van'da farklı suçlardan aranan 405 şüpheli yakalandı
Van'da farklı suçlardan aranan 405 şüpheli yakalandı, 58'i cezaevine teslim edildi.
Van'da farklı suçlardan aranan 405 şüpheli yakalandı, 58'i cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 9-16 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 405 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58'i cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda 3 silah, bıçak, muşta, 50 fişek, 3 hurda araç kupası, 12 araba motoru, 400 kutu gümrük kaçağı hayvan ilacı, 3 kopya düzeneği ele geçirildi.
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