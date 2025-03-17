Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da farklı suçlardan aranan 405 şüpheli yakalandı

        Van'da farklı suçlardan aranan 405 şüpheli yakalandı, 58'i cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:01 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da farklı suçlardan aranan 405 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Van'da farklı suçlardan aranan 405 şüpheli yakalandı, 58'i cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 9-16 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 405 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58'i cezaevine teslim edildi.

        Operasyonlarda 3 silah, bıçak, muşta, 50 fişek, 3 hurda araç kupası, 12 araba motoru, 400 kutu gümrük kaçağı hayvan ilacı, 3 kopya düzeneği ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim
        Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Van'da 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi
        Van'da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Başkale'de yetim ve öksüz çocuklar iftarda buluştu
        Başkale'de yetim ve öksüz çocuklar iftarda buluştu