Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Van-Muradiye kara yolu Ovapınar Mahallesi yakınında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 AAK 366 plakalı otomobil ile 48 AJU 890 plakalı otomobil çarpıştı.

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