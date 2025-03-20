Van'da bitkin halde bulunan katıra ekipler müdahale etti

Mahalleye gelen veteriner ekip, kontrollerini yaptığı hayvana vitamin takviyesi yaptı.

Bir süre başında bekledikleri hayvanın yürüyemediğini fark eden vatandaşlar, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyeye bildirdi.

Van'ın Çatak ilçesinde bitkin halde bulunan katır, veteriner tarafından yapılan müdahalenin ardından sahibine teslim edildi.

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