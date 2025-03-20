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        Van'da bitkin halde bulunan katıra ekipler müdahale etti

        Van'ın Çatak ilçesinde bitkin halde bulunan katır, veteriner tarafından yapılan müdahalenin ardından sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:37
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        Van'da bitkin halde bulunan katıra ekipler müdahale etti
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        Van'ın Çatak ilçesinde bitkin halde bulunan katır, veteriner tarafından yapılan müdahalenin ardından sahibine teslim edildi.

        İlçenin Atatürk Caddesi'nde yerde bitkin haldeki katırı görenler, hayvana su ve yiyecek verdi.

        Bir süre başında bekledikleri hayvanın yürüyemediğini fark eden vatandaşlar, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyeye bildirdi.

        Mahalleye gelen veteriner ekip, kontrollerini yaptığı hayvana vitamin takviyesi yaptı.

        Tedavinin ardından yürümeye başlayan katır, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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