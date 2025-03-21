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        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:29
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        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Platform üyeleri ve vatandaşlar Gazze'de yaşanan saldırılara tepki göstermek amacıyla Hazreti Ömer Camii avlusunda basın açıklaması yaptı.

        Gruptakiler adına açıklama yapan platform sözcüsü Hayati Beyde, sahur vaktinde çadırlarda uyuyan masum sivillerin hedef alındığını, kadınların, çocukların ve mazlumların katledildiğini söyledi.

        Gazze'de katliamların artarak devam ettiğini belirten Beyde, şunları kaydetti:

        "Çocuk, kadın ve mazlum kardeşlerimiz toprağa verildi. Vicdanlar kor ateş oldu, anaların feryatları yürekleri dağladı. Dünya bu zulme sessiz kaldıkça, saldırılar daha da şiddetleniyor. Zulümle abat olunmaz, elbet bir gün hesap verecekler. Hiçbir kutsalı ve ölçüyü tanımayan modern çağın vahşi yüzünü bir kez daha gördük. Ateşkesin birinci aşamasında dahi Gazze'nin mazlumlarının kanı kurumadan saldırılar devam etti. Bu kan, zulme sessiz kalanların ve siyonist rejimle ilişkilerini sürdürenlerin yüzüne de sıçramıştır. Siyonist rejim ve destekçileri, insanlık vicdanında daimi mahkum olacaklardır."

        Beyde, Gazze'de saldırıların durdurulması ve insani yardım girişlerinin engellenmemesi için uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti.

        Basın açıklamasının ardından gruptakiler, dua ederek dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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