Van'da 143 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ekipler, tespit ettikleri ikamet ve otomobilde yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet ve otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirildi.

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